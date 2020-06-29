Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı. Haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 58 puanla haftayı ikinci sırada bitirdi.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 3-0
Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 2-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray:1-1
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)