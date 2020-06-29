Süper Lig'de puan durumu ve gelecek haftanın programı

AA 29 Haziran 2020 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 23:25

Süper Lig'de 29. hafta tamamlandı. Haftanın önemli maçında Medipol Başakşehir konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 58 puanla haftayı ikinci sırada bitirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 3-0

Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-2

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3

Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 2-2

Medipol Başakşehir-Galatasaray:1-1

Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-2

Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:





Süper Lig'de 30. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)



18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)



21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)



21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)



5 Temmuz Pazar:



18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)



21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)



6 Temmuz Pazartesi:



21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)