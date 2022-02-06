Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 25. haftanın maç takvimi

AA 6 Şubat 2022 Pazar 21:39 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 21:39

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavili ekip, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, 57 puana ulaştı. Trabzonspor, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Zirve takipçisi Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Göztepe-Altay: 0-2

PUAN DURUMU



Süper Lig'de tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan 1. TRABZONSPOR 24 17 6 1 42 17 25 57 2. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 14 6 3 35 16 19 48 3. ADANA DEMİRSPOR 24 11 7 6 38 26 12 40 4. AYTEMİZ ALANYASPOR 24 11 6 7 42 34 8 39 5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 23 11 4 8 32 23 9 37 6. FENERBAHÇE 24 10 7 7 36 29 7 37 7. BEŞİKTAŞ 24 10 7 7 35 31 4 37 8. ATAKAŞ HATAYSPOR 24 11 3 10 35 38 -3 36 9. GAZİANTEP FK 23 10 5 8 32 29 3 35 10. YUKATEL KAYSERİSPOR 24 9 7 8 35 35 0 34 11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 24 9 6 9 30 36 -6 33 12. DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 7 10 7 31 29 2 31 13. GALATASARAY 24 7 7 10 29 34 -5 28 14. KASIMPAŞA 24 7 6 11 30 32 -2 27 15. GÖZTEPE 24 7 6 11 28 33 -5 27 16. GZT GİRESUNSPOR 24 7 5 12 22 26 -4 26 17. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 24 6 7 11 23 34 -11 25 18. ÇAYKUR RİZESPOR 24 6 4 14 22 42 -20 22 19. ALTAY 24 6 3 15 26 38 -12 21 20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 23 4 4 15 18 39 -21 16

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)