Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 25. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavili ekip, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, 57 puana ulaştı. Trabzonspor, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini devam ettirdi.
Zirve takipçisi Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3
Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Göztepe-Altay: 0-2
PUAN DURUMU
Süper Lig'de tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. TRABZONSPOR
|24
|17
|6
|1
|42
|17
|25
|57
|2. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|23
|14
|6
|3
|35
|16
|19
|48
|3. ADANA DEMİRSPOR
|24
|11
|7
|6
|38
|26
|12
|40
|4. AYTEMİZ ALANYASPOR
|24
|11
|6
|7
|42
|34
|8
|39
|5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|23
|11
|4
|8
|32
|23
|9
|37
|6. FENERBAHÇE
|24
|10
|7
|7
|36
|29
|7
|37
|7. BEŞİKTAŞ
|24
|10
|7
|7
|35
|31
|4
|37
|8. ATAKAŞ HATAYSPOR
|24
|11
|3
|10
|35
|38
|-3
|36
|9. GAZİANTEP FK
|23
|10
|5
|8
|32
|29
|3
|35
|10. YUKATEL KAYSERİSPOR
|24
|9
|7
|8
|35
|35
|0
|34
|11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|9
|6
|9
|30
|36
|-6
|33
|12. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24
|7
|10
|7
|31
|29
|2
|31
|13. GALATASARAY
|24
|7
|7
|10
|29
|34
|-5
|28
|14. KASIMPAŞA
|24
|7
|6
|11
|30
|32
|-2
|27
|15. GÖZTEPE
|24
|7
|6
|11
|28
|33
|-5
|27
|16. GZT GİRESUNSPOR
|24
|7
|5
|12
|22
|26
|-4
|26
|17. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|24
|6
|7
|11
|23
|34
|-11
|25
|18. ÇAYKUR RİZESPOR
|24
|6
|4
|14
|22
|42
|-20
|22
|19. ALTAY
|24
|6
|3
|15
|26
|38
|-12
|21
|20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|23
|4
|4
|15
|18
|39
|-21
|16
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:
11 Şubat Cuma:
20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)