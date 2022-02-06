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Spor

Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 25. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 24. haftası oynanan maçların ardından sona erdi. Trabzonspor ligdeki liderliğini sürdürürken Konyaspor zirve takibini sürdürdü. Oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum ve gelecek haftanın maç takvimi belli oldu.

AA6 Şubat 2022 Pazar 21:39 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 21:39
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Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavili ekip, sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Kasımpaşa galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karadeniz temsilcisi, 57 puana ulaştı. Trabzonspor, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Zirve takipçisi Konyaspor ise sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi ve 48 puana ulaştı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 4-3

Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 5-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 1-1

Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 1-3

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Göztepe-Altay: 0-2

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1. TRABZONSPOR24176142172557
2. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR23146335161948
3. ADANA DEMİRSPOR24117638261240
4. AYTEMİZ ALANYASPOR2411674234839
5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2311483223937
6. FENERBAHÇE2410773629737
7. BEŞİKTAŞ2410773531437
8. ATAKAŞ HATAYSPOR24113103538-336
9. GAZİANTEP FK2310583229335
10. YUKATEL KAYSERİSPOR249783535034
11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK249693036-633
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR2471073129231
13. GALATASARAY2477102934-528
14. KASIMPAŞA2476113032-227
15. GÖZTEPE2476112833-527
16. GZT GİRESUNSPOR2475122226-426
17. FRAPORT TAV ANTALYASPOR2467112334-1125
18. ÇAYKUR RİZESPOR2464142242-2022
19. ALTAY2463152638-1221
20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2344151839-2116

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın müsabaka programı şöyle:

11 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)

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