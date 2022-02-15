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Spor

Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 26. haftanın maç takvimi

Süper Lig'in 25. haftası oynanan maçların ardından sona erdi. Haftanın son karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Oynanan maçların ardından puan tablosundaki son durum ve gelecek haftanın maç takvimi belli oldu.

AA15 Şubat 2022 Salı 00:49 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 00:51
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

SONUÇLAR

Altay-Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1

PUAN DURUMU


OGBMAYAv.PUAN
1.TRABZONSPOR25186144182660
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR24146436181848
3.ADANA DEMİRSPOR25118639271241
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK24124834231140
5.AYTEMİZ ALANYASPOR2511774436840
6.FENERBAHÇE2511773830840
7.ATAKAŞ HATAYSPOR25123103739-239
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.2510873632438
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2410593231135
10.YUKATEL KAYSERİSPOR259883636035
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2581073330334
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2596103039-933
13.GALATASARAY2578103035-529
14.KASIMPAŞA2577113234-228
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2577112634-828
16.GÖZTEPE2576122935-627
17.GZT GİRESUNSPOR2575132328-526
18.ÇAYKUR RİZESPOR2565142242-2023
19.ALTAY2564152638-1222
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2444161941-2216

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

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