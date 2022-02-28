Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 28. haftanın maç takvimi

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:30 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 23:30

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, puanını 66 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını ise 17'ye çıkardı.



Ligde bu hafta oynanan maçların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SONUÇLAR



Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-2

Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-3

Altay-Gaziantep FK: 3-2

GZT Giresunspor-Göztepe: 3-1

Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 5-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 4-2

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2

PUAN DURUMU



Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 27 20 6 1 51 20 31 66 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 27 14 7 6 42 29 13 49 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 27 14 4 9 39 26 13 46 4.FENERBAHÇE 27 13 7 7 42 31 11 46 5.ADANA DEMİRSPOR 27 12 9 6 42 27 15 45 6.BEŞİKTAŞ 27 12 8 7 40 34 6 44 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 12 7 8 49 41 8 43 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 13 3 11 42 43 -1 42 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 27 11 6 10 33 40 -7 39 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 27 10 8 9 40 40 0 38 11.GAZİANTEP FK 27 10 6 11 34 37 -3 36 12.GALATASARAY 27 9 8 10 37 39 -2 35 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 8 10 9 35 34 1 34 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 27 8 8 11 28 35 -7 32 15.KASIMPAŞA 27 7 8 12 37 40 -3 29 16.GZT GİRESUNSPOR 27 8 5 14 27 31 -4 29 17.GÖZTEPE 27 7 6 14 32 41 -9 27 18.ALTAY 27 7 4 16 29 41 -12 25 19.ÇAYKUR RİZESPOR 27 6 5 16 24 48 -24 23 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 27 4 5 18 22 48 -26 17

28. HAFTA



Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 Mart Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

