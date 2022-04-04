Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 32. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan İttifak Holding Konyaspor 58 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bulunan Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SONUÇLAR



Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Altay-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0

PUAN DURUMU



Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 31 21 8 2 59 27 32 71 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 31 17 7 7 51 33 18 58 3.FENERBAHÇE 31 16 8 7 54 35 19 56 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 31 15 7 9 57 48 9 52 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 31 15 5 11 43 31 12 50 6.ADANA DEMİRSPOR 31 13 10 8 46 32 14 49 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 14 6 11 48 46 2 48 8.BEŞİKTAŞ 31 12 11 8 45 40 5 47 9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 31 12 8 11 36 37 -1 44 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 31 12 7 12 36 45 -9 43 11.KASIMPAŞA 31 11 8 12 47 44 3 41 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 11 10 42 40 2 41 13.GALATASARAY 31 11 8 12 42 45 -3 41 14.GAZİANTEP FK 31 11 7 13 41 44 -3 40 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 31 10 8 13 43 52 -9 38 16.GZT GİRESUNSPOR 31 10 6 15 34 39 -5 36 17.ALTAY 31 8 5 18 32 45 -13 29 18.GÖZTEPE 31 7 6 18 36 53 -17 27 19.ÇAYKUR RİZESPOR 31 7 5 19 30 57 -27 26 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 31 5 5 21 23 52 -29 20

32. HAFTA



Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)