Süper Lig'de puan durumunda son durum ve 34. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu.

Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü.

SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3

Altay-Medipol Başakşehir: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1

Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0

GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0

Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

PUAN DURUMU



Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 33 21 10 2 60 28 32 73 2.FENERBAHÇE 33 18 8 7 58 35 23 62 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 18 7 8 56 36 20 61 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 16 6 11 46 32 14 54 5.ADANA DEMİRSPOR 33 14 10 9 49 37 12 52 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 33 15 7 11 59 55 4 52 7.BEŞİKTAŞ 33 13 12 8 49 41 8 51 8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 14 8 11 43 39 4 50 9.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 7 12 50 51 -1 49 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 8 12 40 48 -8 47 11.KASIMPAŞA 33 12 8 13 53 47 6 44 12.GALATASARAY 33 12 8 13 44 47 -3 44 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 10 12 11 43 43 0 42 14.YUKATEL KAYSERİSPOR 33 11 9 13 46 54 -8 42 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 33 11 8 14 42 48 -6 41 16.GZT GİRESUNSPOR 33 11 7 15 35 39 -4 40 17.ALTAY 33 8 6 19 34 49 -15 30 18.ÇAYKUR RİZESPOR 33 8 6 19 33 59 -26 30 19.GÖZTEPE 33 7 6 20 37 57 -20 27 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 33 5 5 23 23 55 -32 20

34. HAFTA



Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle:

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)