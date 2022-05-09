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Spor

Süper Lig'de puan tablosunda son durum

Süper Lig'in 36. haftası Antalyaspor'un evinde Konyaspor'u 3-2 yendiği maçla birlikte sona erdi. İşte puan tablosundaki son durum ve 37. haftanın maç takvimi...

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçında Frapot TAV Antalyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi de aynı skorla sonuçlandı.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: 3-1

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-0

Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Altay-GZT Giresunspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-3

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-2

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR362212266323478
2.FENERBAHÇE36209768383069
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR361971062431964
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR361871152341861
5.AYTEMİZ ALANYASPOR36177126358558
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK36168124751-456
7.BEŞİKTAŞ36141395347655
8.FRAPORT TAV ANTALYASPOR361510114944555
9.ADANA DEMİRSPOR361410125144752
10.KASIMPAŞA361481461511050
11.ATAKAŞ HATAYSPOR36148145156-550
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR361212124848048
13.GALATASARAY36139144750-348
14.GZT GİRESUNSPOR36128163942-344
15.YUKATEL KAYSERİSPOR361111145059-944
16.GAZİANTEP FK361110154653-743
17.ÇAYKUR RİZESPOR36106204367-2436
18.ALTAY3697203651-1534
19.GÖZTEPE3677224068-2828
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3655262763-3620

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