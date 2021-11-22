Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 14. haftanın maçları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0
Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1
PUAN DURUMU
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|13
|10
|3
|0
|27
|11
|16
|33
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|7
|5
|1
|21
|10
|11
|26
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|7
|3
|3
|20
|19
|1
|24
|5.FENERBAHÇE
|13
|7
|2
|4
|19
|16
|3
|23
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|13
|7
|0
|6
|20
|16
|4
|21
|8.GALATASARAY
|13
|6
|3
|4
|19
|17
|2
|21
|9.BEŞİKTAŞ
|13
|6
|2
|5
|21
|17
|4
|20
|10.ADANA DEMİRSPOR
|13
|5
|4
|4
|20
|18
|2
|19
|11.ALTAY
|13
|5
|1
|7
|18
|21
|-3
|16
|12.YUKATEL KAYSERİSPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|-3
|15
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|13
|4
|3
|6
|15
|20
|-5
|15
|14.GAZİANTEP FK
|13
|4
|3
|6
|14
|19
|-5
|15
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|2
|7
|4
|16
|15
|1
|13
|16.GZT GİRESUNSPOR
|13
|3
|4
|6
|8
|12
|-4
|13
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|13
|4
|0
|9
|12
|23
|-11
|12
|18.GÖZTEPE
|12
|2
|3
|7
|11
|18
|-7
|9
|19.KASIMPAŞA
|13
|2
|3
|8
|13
|21
|-8
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|13
|2
|1
|10
|11
|27
|-16
|7
14. HAFTA
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)