İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,4589
  • EURO
    12,886
  • ALTIN
    663.366
  • BIST100
    1755.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 14. haftanın maçları belli oldu
Spor

Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 14. haftanın maçları belli oldu

Süper Lig'in 13. haftası oynanan Trabzonspor - Gaziantep FK ve Kayserispor - Göztepe maçlarıyla sona erdi ve puan tablosunda son durum belli oldu.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 22:45 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:45
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0

Altay-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1

PUAN DURUMU

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR13103027111633
2.ATAKAŞ HATAYSPOR1382323101326
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1375121101126
4.AYTEMİZ ALANYASPOR137332019124
5.FENERBAHÇE137241916323
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK136432116522
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR137062016421
8.GALATASARAY136341917221
9.BEŞİKTAŞ136252117420
10.ADANA DEMİRSPOR135442018219
11.ALTAY135171821-316
12.YUKATEL KAYSERİSPOR124351720-315
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR134361520-515
14.GAZİANTEP FK134361419-515
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR132741615113
16.GZT GİRESUNSPOR13346812-413
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR134091223-1112
18.GÖZTEPE122371118-79
19.KASIMPAŞA132381321-89
20.ÇAYKUR RİZESPOR1321101127-167

14. HAFTA

Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Kasım Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.