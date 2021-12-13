Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 17. haftanın maç takvimi belli oldu

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:40 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:40

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde önce Demir Grup Sivasspor-Galatasaray, sonrasında da Gaziantep FK-Fenerbahçe maçları yapıldı. Günün ilk karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe, geri düştüğü müsabakada 2 kez rakibini yakalasa da sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe 5, 16 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise 9. sıraya geriledi.

TRABZONSPOR'UN YENİLMEZLİK UNVANI SONA ERDİ

Lider Trabzonspor, 16. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçla bordo-mavili ekibin Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisini son buldu. Haftaya namağlup lider giren Karadeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini sürdüremese de 39 puanla liderliğini devam ettirdi.

KONYASPOR, BAŞAKŞEHİR VE HATAYSPOR'UN ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Bordo-mavililerin puan kaybettiği haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen ikinci İttifak Holding Konyaspor, 30 puana yükselerek liderle puan farkını 9 puana indirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde iyi bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor ise deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla geçerek 2 hafta sonra galip geldi. Hatay temsilcisi, zirve takibini devam ettirdi. Hatay temsilcisi, 29 puana çıkarak ligde üçüncü sıraya yerleşti.

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinden sonra hiç mağlup olmayan Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 8. maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve çıkışını sürdürdü. Puanını 28'ye yükselten Başakşehir haftayı 4. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ, GALİBİYET ÖZLEMİNİ DİNDİRDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayrılan Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 16. haftada Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Beşiktaş, bu süreçte 4 yenilgi ve bir beraberlik alabilmişti.

Lider Trabzonspor ile puan farkını 15'e indiren Beşiktaş, Galatasaray'ı geçerek 7. sıraya çıktı.

SONUÇLAR



Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 2-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-6

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 4-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-0

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-2

PUAN DURUMU



Süper Lig'de tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. TRABZONSPOR 16 12 3 1 32 13 19 39 2. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 16 8 6 2 27 14 13 30 3. ATAKAŞ HATAYSPOR 16 9 2 5 25 18 7 29 4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 9 1 6 25 17 8 28 5. FENERBAHÇE 16 8 3 5 26 20 6 27 6. AYTEMİZ ALANYASPOR 16 8 3 5 26 25 1 27 7. BEŞİKTAŞ 16 7 3 6 26 24 2 24 8. ADANA DEMİRSPOR 16 6 5 5 21 20 1 23 9. GALATASARAY 16 6 5 5 21 20 1 23 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 5 7 4 22 15 7 22 11. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 16 6 4 6 23 25 -2 22 12. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 23 -3 21 13. GAZİANTEP FK 16 6 3 7 21 25 -4 21 14. GZT GİRESUNSPOR 16 5 4 7 15 14 1 19 15. YUKATEL KAYSERİSPOR 16 5 4 7 22 26 -4 19 16. ALTAY 16 5 3 8 21 25 -4 18 17. GÖZTEPE 16 3 5 8 16 24 -8 14 18. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 16 4 2 10 14 29 -15 14 19.ÇAYKUR RİZESPOR 16 4 1 11 15 32 -17 13 20. KASIMPAŞA 16 2 5 9 15 24 -9 11

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta 17 Aralık Cuma günü yapılacak GZT Giresunspor-Altay müsabakasıyla başlayacak. Hafta, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak.

Haftanın müsabaka programı şöyle:

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)