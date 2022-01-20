Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 23. haftanın maç takvimi belli oldu

AA 20 Ocak 2022 Perşembe 22:47 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 22:47

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenerken, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

Ligde dün olumsuz hava şartları nedeniyle 22. dakikada ertelenen ve bugün tamamlanan maçta ise Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarı başlamadan tatil edildi. Kar yağışının sonraki gün de devam etmesi dolayısıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Fenerbahçe-Altay: 2-1

Trabzonspor-GZT Giresunspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-3

PUAN DURUMU



Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 22 15 6 1 39 16 23 51 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 12 6 3 33 16 17 42 3.FENERBAHÇE 22 10 6 6 35 27 8 36 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 10 5 7 38 32 6 35 5.BEŞİKTAŞ 22 10 5 7 34 30 4 35 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 11 2 9 32 34 -2 35 7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21 10 4 7 30 21 9 34 8.ADANA DEMİRSPOR 22 9 7 6 30 25 5 34 9.YUKATEL KAYSERİSPOR 22 8 7 7 30 29 1 31 10.GAZİANTEP FK 21 9 4 8 27 28 -1 31 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 7 9 6 29 23 6 30 12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 8 6 8 29 31 -2 30 13.GALATASARAY 22 7 6 9 27 31 -4 27 14.GZT GİRESUNSPOR 22 7 5 10 21 22 -1 26 15.KASIMPAŞA 22 6 6 10 27 30 -3 24 16.GÖZTEPE 22 6 6 10 26 30 -4 24 17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 22 6 5 11 23 34 -11 23 18.ÇAYKUR RİZESPOR 22 6 3 13 21 39 -18 21 19.ALTAY 22 5 3 14 24 37 -13 18 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 21 4 3 14 17 37 -20 15

23. HAFTA



Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)