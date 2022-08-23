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Spor

Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 4. haftanın maç programı

Süper Lig'in 3. haftası Fenerbahçe'nin evinde Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçla sona erdi. İşte ligde puan tablosunda son durum ve gelecek haftanın maç programı...

AA23 Ağustos 2022 Salı 00:28 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası yapılan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yenerken, Arabam.com Konyaspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkardı ve 3. haftayı averajla lider bitirdi.

SONUÇLAR

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-1

Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 1-0

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 5-2

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 2-0

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 0-4

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.FENERBAHÇE32101357
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR3210607
3.BEŞİKTAŞ3210847
4.GAZİANTEP FK3210427
5.FRAPORT TAV ANTALYASPOR3201636
6.ADANA DEMİRSPOR3201866
7.BITEXEN GİRESUNSPOR3201436
8.GALATASARAY3201216
9.TRABZONSPOR3201556
10.ARABAM.COM KONYASPOR3120405
11.CORENDON ALANYASPOR3120865
12.YUKATEL KAYSERİSPOR3102133
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR3021252
14.MKE ANKARAGÜCÜ2011011
15.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3012351
16.ATAKAŞ HATAYSPOR2002130
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2002380
18.İSTANBULSPOR3003070
19.KASIMPAŞA30030110

4. HAFTA

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

26 Ağustos Cuma:

21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

27 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

21.45 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

21.45 Adana Demirspor-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Adana)

28 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

29 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)

21.45 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

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