Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve 5. haftanın maç takvimi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası, iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Fenerbahçe, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve liderliği kaybetti.
Haftanın son maçında ise Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Rakibini 3-1 yenen Beşiktaş, 10 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftayı ikinci sırada tamamladı.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 4-1
Adana Demirspor-Hangikredi Ümraniyespor: 1-0
Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 0-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Bitexen Giresunspor: 3-0
Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
Arabam.com Konyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-1
PUAN DURUMU
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|4
|3
|1
|0
|11
|5
|6
|10
|2.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|5
|10
|3.ADANA DEMİRSPOR
|4
|3
|0
|1
|9
|6
|3
|9
|4.ARABAM.COM KONYASPOR
|4
|2
|2
|0
|5
|0
|5
|8
|5.FENERBAHÇE
|4
|2
|1
|1
|13
|6
|7
|7
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|3
|2
|1
|0
|6
|0
|6
|7
|7.GALATASARAY
|4
|2
|1
|1
|2
|1
|1
|7
|8.TRABZONSPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|9.YUKATEL KAYSERİSPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|3
|1
|6
|10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
|11.BITEXEN GİRESUNSPOR
|4
|2
|0
|2
|4
|6
|-2
|6
|12.CORENDON ALANYASPOR
|4
|1
|2
|1
|8
|7
|1
|5
|13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|1
|0
|2
|7
|9
|-2
|3
|14.İSTANBULSPOR
|4
|1
|0
|3
|1
|7
|-6
|3
|15.KASIMPAŞA
|4
|1
|0
|3
|1
|11
|-10
|3
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|4
|0
|2
|2
|3
|8
|-5
|2
|17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|4
|0
|1
|3
|3
|6
|-3
|1
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|0
|0
|3
|1
|4
|-3
|0
5. HAFTA
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Eylül Cuma:
21.00 Hangikredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Stat henüz belli değil)
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Sivas 4 Eylül)
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Çotanak)
4 Eylül Pazar:
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)