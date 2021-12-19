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Spor

Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve gelecek haftanın maç takvimi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftası bugün oynanan 4 maçla bitti. Günün derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kalırken, ligde 18. haftanın maç takvimi de belli oldu.

AA19 Aralık 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 23:53
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Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR

GZT Giresunspor-Altay: 3-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: 0-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 17133134132142
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1796228141433
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 179262618829
4.ATAKAŞ HATAYSPOR179262520529
5.FENERBAHÇE 178452822628
6.AYTEMİZ ALANYASPOR178362728-127
7.ADANA DEMİRSPOR 177552421326
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR176742516925
9.BEŞİKTAŞ 177462826225
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK177462425-125
11.GALATASARAY 176652221124
12.GZT GİRESUNSPOR176471815322
13.GAZİANTEP FK176472125-422
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR176382024-421
15.YUKATEL KAYSERİSPOR175572226-420
16.ALTAY175392228-618
17.ÇAYKUR RİZESPOR 1751111632-1616
18.GÖZTEPE 173591625-914
19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1742111430-1614
20.KASIMPAŞA 1725101627-1111

18. HAFTANIN PROGRAMI

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

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