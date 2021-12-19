Süper Lig'de puan tablosunda son durum ve gelecek haftanın maç takvimi belli oldu

AA 19 Aralık 2021 Pazar 23:53 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 23:53

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.



Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

SONUÇLAR



GZT Giresunspor-Altay: 3-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: 0-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2

PUAN DURUMU



Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 17 13 3 1 34 13 21 42 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 17 9 6 2 28 14 14 33 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 9 2 6 26 18 8 29 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 9 2 6 25 20 5 29 5.FENERBAHÇE 17 8 4 5 28 22 6 28 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 8 3 6 27 28 -1 27 7.ADANA DEMİRSPOR 17 7 5 5 24 21 3 26 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 7 4 25 16 9 25 9.BEŞİKTAŞ 17 7 4 6 28 26 2 25 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17 7 4 6 24 25 -1 25 11.GALATASARAY 17 6 6 5 22 21 1 24 12.GZT GİRESUNSPOR 17 6 4 7 18 15 3 22 13.GAZİANTEP FK 17 6 4 7 21 25 -4 22 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 17 6 3 8 20 24 -4 21 15.YUKATEL KAYSERİSPOR 17 5 5 7 22 26 -4 20 16.ALTAY 17 5 3 9 22 28 -6 18 17.ÇAYKUR RİZESPOR 17 5 1 11 16 32 -16 16 18.GÖZTEPE 17 3 5 9 16 25 -9 14 19.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 17 4 2 11 14 30 -16 14 20.KASIMPAŞA 17 2 5 10 16 27 -11 11

18. HAFTANIN PROGRAMI



21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)