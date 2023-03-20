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Spor

Süper Lig'de Rıdvan Yılmaz sürprizi! Bedavaya geliyor

Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeliyle Glasgow Rangers'a transfer olmuştu. İskoçya ekibinde kadroda düşünülmeyen Rıdvan Yılmaz, sezon sonu bedavaya Süper Lig'e dönüyor. İşte detaylar...

20 Mart 2023 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Süper Lig'de Rıdvan Yılmaz sürprizi! Bedavaya geliyor
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Geçtiğimiz yaz 4 milyon euro bonservisle Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için sürpriz bir gelişme yaşandı. İskoçya ekibinde yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'e dönüyor.

RIDVAN YILMAZ, RANGERS'TA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş'tan geçtiğimiz yaz 4 milyon euro bonservis bedeliyle Glasgow Rangers'a transfer olan ve 2027'nin yazına kadar sözleşme imzalayan Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya hikayesi kısa sürüyor. İskoç ekibinde yeni sezon planlarında 21 yaşındaki oyuncu yer almıyor.

BEDAVAYA SÜPER LİG'E GELİYOR

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Rangers'ta kadroda düşünülmeyen Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. İskoç ekibiyle iletişime geçen siyah-beyazlılar eski oyuncusunu bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Rangers cephesi de bu teklife sıcak bakıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz, bu sezon Glasgow Rangers formasıyla şu ana kadar 9 resmi maçta forma giydi ve bunların 6'sında ilk 11'de yer alabildi. Toplam 471 dakika süre alabilen 21 yaşındaki sol bek, 1 asistle skora etki edebildi.

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