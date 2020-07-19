19 Temmuz 2020 Pazar 23:04 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 23:30

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı ve Süper Lig'deki 6. şampiyon oldu.

Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.

ALTYAPIDAN YETİŞTİ, ŞAMPİYONLUK MAÇINDA ATTI

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir, son 4 maçının 3'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, takımın altyapısından yetişen Mahmut Tekdemir ile 19. dakikada geldi. Öte yandan Edin Visca, 36. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Lung'u geçemedi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 69 yaparken, Kayserispor ise 32 puanda kaldı. Ligin son haftasında şampiyon Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Kayserispor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Turuncu-lacivertlileren geçen hafta 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde forma giyen Mehmet Topal ve Danijel Aleksic'i yedek kulübesine çeken Buruk, bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Eljero Elia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Elia ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya sürdü.

AZUBUIKE KADRODA YER ALMADI

Medipol Başakşehir'de Kayserispor karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Okechukwu Azubuike kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler ve Danijel Aleksic yer aldı.

DEV EKRANDA MAÇ İZLETİLDİ

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

KADINA ŞİDDETE TEPKİ

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.