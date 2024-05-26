Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. 102 puana ulaşan sarı kırmızılılar, 2023/2024 sezonunda şampiyon oldu. Cimbom, toplamda 24. lig şampiyonluğuna ulaştı.

GOL VE ASİST KRALI ASLAN'DAN

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, attığı 25 golle Süper Lig'de 2023/2024 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.

Sarı kırmızılı futbolcu Dries Mertens, sezonu 16 asistle tamamlayarak, sezonun asist kralı oldu.

REKOR PUAN TOPLADI

Galatasaray topladığı 102 puanla bir sezonda 3 haneli puan toplayan ilk takım olarak tarihe geçti.

5. YILDIZA YAKLAŞTI

Sarı kırmızılı takım, bu sonucun ardından 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon da formasına 5. yıldızı takmaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden ve 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir ortamda oynadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar." ifadelerini kullandı.

Taraftarın çok şey hak ettiğini söyleyen Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor."

"İNŞALLAH 25. ŞAMPİYONLUĞA GİDECEĞİZ"



Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Herkes gerçek şampiyonu görsün diyen Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, camiasına 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25. şampiyonluğa gideceğiz. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bayraklar çıksın ortaya gerçek şampiyon kim herkes görsün."