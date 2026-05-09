Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşmaya lider konumda çıkan sarı kırmızılılar, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray bu zaferle birlikte Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşadı. Öte yandan armasında 5 yıldızı bulunan sarı kırmızılı ekip, 26. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri, 56. dakikada Mario Lemina, 66. ve 88. dakikalarda ise Victor Osimhen, 90+5. dakikada ise Kaan Ayhan kaydetti.

Mücadelede Antalyaspor'un gollerini 45+3 ve 62'de Soner Dikmen'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 77 puana yükseldi ve bitime 1 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı.

HEDEF: ÜST ÜSTE 5

Galatasaray, aldığı şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.

RAKİPLERİNE FARK ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark attı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

OKAN BURUK, FATİH TERİM'İ YAKALADI

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.

Sarı-kırmızılı ekibi son 4 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı.

FATİH TERİM TOPLAM ŞAMPİYONLUKTA ZİRVEDE

Süper Lig'de 8 kez şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, dört dönem çalıştığı Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adamlar ise dörder kez ile Ahmet Suat Özyazıcı ve Okan Buruk oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Üst üste 4, toplamda ise 5. şampiyonluğuna ilerleyen Okan Buruk, bunu başarması durumunda Özyazıcı'yı geride bırakarak ikinci sırada tek başına kalacak.

Süper Lig tarihinde Mustafa Denizli, Gordon Milne, Brian Birch ve Christoph Daum'un üçer şampiyonluğu bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK REKORU BURUK'TA

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda.

Ligde bu sezona kadar futbolcu (7) ve teknik adamlık (5) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk'un toplamda 12 şampiyonluğu bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı sol çaprazından çektiği şut, uzak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kurtardı.

31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.

35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

37. dakikada Yunus'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45+6. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeriye gönderdiği top, Giannetti'ye çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına geri döndü.

Antalyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

56. dakikada Lang'ın sol taraftan uzun pasında ceza sahası sağında Barış'ın kafayla içeri çevirdiği topu Lemina yaptığı kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından fileleri havalandırdı. 1-2

64. dakikada Antalyaspor savunmasında Ceesay'ın ceza sahası içinde Osimhen'e yaptığı müdahale sonrası hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Abdullah'ın solundan ağlarla buluşturdu. 2-2

77. dakikada Galatasaray atağında Lang'ın sol taraftan ortaya sokulduktan sonra sert vuruşunda kaleci Abdullah gole izin vermedi.

88. dakikada sağ taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası dışına seken topa Eren Elmalı sert vurdu. Kaleci Abdullah'ın çeldiği topu Lang soldan içeri çevirdi. Osimhen'in dokunduğu meşin yuvarlak savunmadan da sekerek ağlarla buluştu. 3-2

90+4. dakikada Icardi'nin rakibini çalımladıktan sonra yerden pasında Kaan Ayhan, kale alanı önünde topu ağlara gönderdi. 4-2

