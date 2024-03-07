Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik adamı için geri sayıma geçti.

SELÇUK İNAN'LA ANLAŞMA

Kulüp, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşması sağladı. 39 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla birlikte son görüşmeler için cuma günü Gaziantep'te olacak.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

2020-2022 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, Kasım 2022'de Kasımpaşa'da teknik direktör olarak göreve başlamış ve Mart 2023'te İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.