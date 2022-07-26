İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,863
  • EURO
    18,1339
  • ALTIN
    986.46
  • BIST100
    2537.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de Şenol Güneş sürprizi! Harekete geçtiler
Spor

Süper Lig'de Şenol Güneş sürprizi! Harekete geçtiler

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Deportivo Alaves'e 2-1 yenildiği maç sonrası gündem oldu. Siyah-beyazlı birçok taraftar teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesi için paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

26 Temmuz 2022 Salı 22:30 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ın hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 yenilmesinin ardından Şenol Güneş, sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi için binlerce paylaşımda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Deportivo Alaves ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların 2-1 kaybettiği maçın ardından Şenol Güneş, gündem oldu. Teknik direktör Valerien Ismael'in performansından memnun olmayan birçok taraftar Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesi için harekete geçti ve binlerce paylaşım yaptı.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Şenol Güneş, geçmişte görev yaptığı Beşiktaş'ta 198 resmi maçın 116'sından galibiyet, 45'inden beraberlik ve 37'sinden mağlubiyet alarak maç başına 1.98 puan ortalamasını yakaladı. 70 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı takımla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte Şenol Güneş paylaşımlarından bazıları:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.