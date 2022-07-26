Süper Lig'de Şenol Güneş sürprizi! Harekete geçtiler

Beşiktaş'ın hazırlık maçında Deportivo Alaves'e 2-1 yenilmesinin ardından Şenol Güneş, sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi için binlerce paylaşımda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Deportivo Alaves ile karşılaştı. Siyah-beyazlıların 2-1 kaybettiği maçın ardından Şenol Güneş, gündem oldu. Teknik direktör Valerien Ismael'in performansından memnun olmayan birçok taraftar Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesi için harekete geçti ve binlerce paylaşım yaptı.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Şenol Güneş, geçmişte görev yaptığı Beşiktaş'ta 198 resmi maçın 116'sından galibiyet, 45'inden beraberlik ve 37'sinden mağlubiyet alarak maç başına 1.98 puan ortalamasını yakaladı. 70 yaşındaki teknik adam siyah-beyazlı takımla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte Şenol Güneş paylaşımlarından bazıları: