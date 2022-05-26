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Spor

Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi! Resmen geri dönüyor

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak çalıştırdığı Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ın ekibini hazır tuttuğu ve gelecek olan teklifleri beklediği öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Mayıs 2022 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
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Son olarak çalıştırdığı Beşiktaş'ta hem lig hem Türkiye Kupası'nı kaldıran Sergen Yalçın, sahalara geri dönmek için harekete geçti. Ekibini hazır tutan Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri bekliyor.

SERGEN YALÇIN, SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın ile bir sonraki sezonun 14. haftasında yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılardan sonra hiçbir takımda görev almayan Sergen Yalçın harekete geçti. Ekibini hazır tutan 49 yaşındaki çalıştırıcının Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri beklediği öğrenildi.

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SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, son olarak görev aldığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.

Star Gazetesi

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