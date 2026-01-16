Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de verilen ara sona erdi ve heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Ligde 18. haftada maçlar; yarın, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak. İkinci yarının açılış müsabakasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray bu hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe de Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın
17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar
14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi
17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün