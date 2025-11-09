Süper Lig'de Fenerbahçe, 12. hafta karşılaşmasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. Sarı lacivertlilerde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ligdeki ilk golünü bu maçta kaydetti.

Karşılaşmanın 63. dakikasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe bu golle beraber skoru 4-1 yapmayı başardı.

Sezon başında Benfica'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk 'Harry Potter' sevincini yaptı.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Maçtan önce duygusal bir konuşma yaptığını söyleyen Kerem, golünü adadı:

"Maçtan önce Emre Zengin kardeşimiz bana 'Gol atacaksın, benim için atar mısın?' dedi. 'İnşallah senin için atacağım' demiştim. Golüm ona armağan olsun."

Taraftarın desteğine ayrı bir parantez açan milli yıldız:

"Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz."

"İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz."

Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenilmesiyle farkın kapanmasına ilişkin de konuşan Kerem:

"Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."