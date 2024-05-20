Süper Lig'de son haftanın fikstürü belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta programını duyurdu. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Süper Lig'de 38. hafta programı şöyle:
24 MAYIS CUMA
20:00 Alanyaspor-Antalyaspor
25 MAYIS CUMARTESİ
16:00 Fatih Karagümrük-Samsunspor
19:00 Sivasspor-Kayserispor
26 MAYIS PAZAR
19:00 Fenerbahçe-İstanbulspor
19:00 Konyaspor-Galatasaray
19:00 Pendikspor-Gaziantep FK
19:00 Adana Demirspor-Başakşehir
19:00 Kasımpaşa-Beşiktaş
19:00 Trabzonspor-Ankaragücü
19:00 Hatayspor-Çaykur Rizespor