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Spor

Süper Lig'de son haftanın fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın fikstürünü açıkladı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Süper Lig'de son haftanın fikstürü belli oldu
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TFF, Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta programını duyurdu. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 38. hafta programı şöyle:

24 MAYIS CUMA

20:00 Alanyaspor-Antalyaspor

25 MAYIS CUMARTESİ

16:00 Fatih Karagümrük-Samsunspor

19:00 Sivasspor-Kayserispor

26 MAYIS PAZAR

19:00 Fenerbahçe-İstanbulspor

19:00 Konyaspor-Galatasaray

19:00 Pendikspor-Gaziantep FK

19:00 Adana Demirspor-Başakşehir

19:00 Kasımpaşa-Beşiktaş

19:00 Trabzonspor-Ankaragücü

19:00 Hatayspor-Çaykur Rizespor

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