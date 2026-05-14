  • Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de son haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre iki maçta kadın hakem görev alacak. İşte atamalar...

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 13:51
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve haftasında maçlar yarın, 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

İKİ KADIN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'in son haftasında oynanacak iki mücadelede kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek.

Süper Lig'de 34. ve son haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Asen Albayrak

16 Mayıs Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

20.00 Samsunspor - Göztepe: Ümit Öztürk

17 Mayıs Pazar

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Melek Dakan

20.00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Antalyaspor - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

