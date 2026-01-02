İSTANBUL 7°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
Spor

Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Yeni takımı açıklandı

ikas Eyüpspor, deneyimli futbolcu Serdar Gürler ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. İstanbul ekibi, oyuncuya verdiği emekler için teşekkür ederken kariyerinin devamında başarılar diledi.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Serdar Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Serdar Gürler!

Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Serdar Gürler'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda ikas Eyüpspor forması ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1290 dakika sahada kaldı ve gol / asist katkısı sağlayamadı.

ÇORUM FK KADROSUNA KATTI

Çorum FK, Serdar Gürler'i kadrosuna kattığını duyurdu

Çorum FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Hoş Geldin, Serdar Gürler!

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz. Arca Çorum Futbol Kulübü"

