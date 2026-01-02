Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Serdar Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Serdar Gürler!

Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Serdar Gürler'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

PERFORMANSI

2025/26 sezonunda ikas Eyüpspor forması ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1290 dakika sahada kaldı ve gol / asist katkısı sağlayamadı.

ÇORUM FK KADROSUNA KATTI

Çorum FK, Serdar Gürler'i kadrosuna kattığını duyurdu

Çorum FK'nin açıklaması şu şekilde:

"Hoş Geldin, Serdar Gürler!

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz. Arca Çorum Futbol Kulübü"