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Spor

Süper Lig'de tarihe geçen maç! Antalyaspor-Başakşehir...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken ortaya ilginç bir istatistik çıktı. Antalyaspor-Başakşehir maçı, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana en az şut çekilen maç oldu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:44 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 20:44
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Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında iki takım da mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Mücadele toplamda 3 şut çekilirken Opta verilerine göre; 2014/15'ten bu yana en az şut çekilen (3) ve gol beklentisine (0.08 xG) sahne olan Süper Lig maçı oynandı.

KOCAMAN BAŞAKŞEHİR'LE İLK PUANINI ALDI

Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor, son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 34 yaptı.

Başakşehir ise 5 maçlık yenilgi serisine 1 puanla son verdi ve puanını 24'e yükseltti.

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