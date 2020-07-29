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Spor

Süper Lig'de tarihi karar! Küme düşme kaldırıldı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de küme düşme kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ortak açıklamasında; gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 21 takım mücadele edeceği belirtildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:27
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Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında 18 takım düşmenin bu sezona özel olarak kaldırılması yönünde görüş birliğine vardı. Kulüplerin bu isteği bugün TFF ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla saat 14.00’te başlayan toplantıda masaya yatırıldı.

Bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki sezon da Süper Lig ’de devam etmelerine onay çıktı. 1. Lig’den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile yarınki Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük’ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

İŞTE ALINAN KARARLAR

2020/21 sezonu: 21 takım

2021/22 sezonu: 20 takım

Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi.

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