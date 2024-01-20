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Spor

Süper Lig'de VAR rekoru kırıldı, Alanya son dakikada kazandı!

Trendyol Süper Lig 21. hafta mücadelesinde Alanyaspor, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

20 Ocak 2024 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Süper Lig'de VAR rekoru kırıldı, Alanya son dakikada kazandı!
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Tekke'nin ekibi Corendon Alanyaspor ile İlhan Palut'un yönetimindeki Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Kırbıyık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazanırken maçın ilk golünü 51. dakikada konuk ekip Rizespor adına Dal Varesanovic kaydetti.

Ev sahibi Alanyaspor'un gollerini ise 69. dakikada Efecan Karaca ve 90+1'de Pione Sisto kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Alanyaspor 25 puana ulaşırken, Çaykur Rizespor puanını 32 puanda kalmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olurken, Rizespor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

9 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Maçın 69. dakikasında Efecan Karaca'nın attığı gol, olası ofsayt şüphesi nedeniyle ekranda VAR Hakemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi.

Orta hakem Ali Şansalan, bu dakikada iki takımın teknik direktörü Fatih Tekke ve İlhan Palut'a da açıklama yaptı.

VAR'dan karar gelmeyince orta hakem Ali Şansalan pozisyonu izledi ve Alanyaspor'un golünü verdi.

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