Süper Lig'de Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca sesleri! İkisini birden istediler

star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:04

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için taraftarlar harekete geçti. Fenerbahçeli birçok taraftar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın transfer edilmesi için binlerce paylaşım yaptı. 2 yıldız isim Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyiyor.

VINCENT ABOUBAKAR VE ANDERSON TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı, Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için binlerce paylaşımda bulundu. 2 isim geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta oynamış ve büyük katkı sağlayarak siyah-beyazlıların şampiyonluklarında büyük rol oynamışlardı.

VINCENT ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Aboubakar, görev aldığı 15 maçta 5 gol ve 3 asistle katkıda bulundu. Öte yandan Kamerunlu golcü Afrika Uluslar Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asistlik yaparak turnuvaya damga vurarak 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. 30 yaşındaki golcünün Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılının yazında sona eriyor.

ANDERSON TALISCA'NIN ALL-NASSR KARNESİ

Aboubakar ile birlikte Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ise bu sezon 18 resmi maçta forma şansı bulurken 12 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. 28 yaşındaki Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılının yazında bitecek.

Birçok Fenerbahçeli taraftarın paylaşımlarından bazıları: