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Spor

Süper Lig'de Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca sesleri! İkisini birden istediler

Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca, sosyal medyada gündem oldu. Birçok Fenerbahçe taraftarı bir zamanlar Türkiye'de Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın transfer edilmesi için paylaşımda bulundu.

star.com.tr7 Şubat 2022 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:04
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Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için taraftarlar harekete geçti. Fenerbahçeli birçok taraftar Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın transfer edilmesi için binlerce paylaşım yaptı. 2 yıldız isim Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyiyor.

VINCENT ABOUBAKAR VE ANDERSON TALISCA İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı, Suudi Arabistan Ligi takımı Al-Nassr'da forma giyen Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için binlerce paylaşımda bulundu. 2 isim geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta oynamış ve büyük katkı sağlayarak siyah-beyazlıların şampiyonluklarında büyük rol oynamışlardı.

VINCENT ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Aboubakar, görev aldığı 15 maçta 5 gol ve 3 asistle katkıda bulundu. Öte yandan Kamerunlu golcü Afrika Uluslar Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asistlik yaparak turnuvaya damga vurarak 'Altın Ayakkabı' ödülünün sahibi oldu. 30 yaşındaki golcünün Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılının yazında sona eriyor.

ANDERSON TALISCA'NIN ALL-NASSR KARNESİ

Aboubakar ile birlikte Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ise bu sezon 18 resmi maçta forma şansı bulurken 12 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. 28 yaşındaki Talisca'nın Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yılının yazında bitecek.

Birçok Fenerbahçeli taraftarın paylaşımlarından bazıları:

star.com.tr

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