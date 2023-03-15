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Spor

Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Geri dönüyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında teknik direktör Volkan Demirel görev yaptığı Hatayspor'dan ayrılmıştı. Genç hoca Süper Lig'e geri dönmek için kolları sıvadı. Talibi olan Volkan Demirel görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Mart 2023 Çarşamba 08:04 - Güncelleme:
Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Geri dönüyor
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6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Süper Lig ekibi Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de görevini bırakıp, depremzedeler için yardım çalışmaları sürdürmüştü. Geçtiğimiz hafta liglerin yeniden başlamasıyla birlikte Süper Lig'de maçlar tekrar oynanmaya başladı ve Volkan Demirel'e sürpriz bir teklifte bulunuldu.

VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF VAR

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü genç teknik direktör Volkan Demirel'i takımın başına getirmek istiyor. Hatay'da yaşanan deprem sonrası futbola ara veren Volkan Demirel'in de sahalara geri dönmek istediği kaydedildi. Başkent ekibi ile henüz anlaşma sağlanamadı ama Volkan Demirel'in Süper Lig'e tekrardan geri dönmek istediği öğrenildi.

YENİ SEZONA HAZIRLIK

Edinilen bilgiye göre Volkan Demirel bu sezon için bir Süper Lig ekibiyle anlaşamazsa gelecek sezona hazırlanacak. Genç teknik adam doğru bir kulüple anlaşarak kariyerine devam etmek istiyor.

Star Gazetesi

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