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Spor

Süper Lig'de yedi gol atılan maçta kazanan Gaziantep FK

Süper Lig'de 16. hafta maçında Kasımpaşa iel Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

21.12.2019  20:00 - Güncelleme: 21.12.2019  20:00

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 44. dakikada (penaltı) Olarenwaju Kayode, 21. dakikada Kenan Özer, 33. dakikada Papy Djilobodji kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 10. dakikada Veysel Sarı, 57. dakikada Ricardo Quaresma ve 80. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

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Kasımpaşa'da karşılaşmanın 75. dakikasında Quaresma'nın penaltısını Günay Güvenç kurtardı ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Günay'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi. Penaltı tekrarlandı ve Günay, Quaresma'ya bir kez daha izin vermedi. Abdülkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 biten maçta da Altay Bayındır'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar vermişti.

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Yeni Malatyapor'u ağırlayacak.

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