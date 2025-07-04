Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla icra edildi.

1. HAFTA

Karagümrük - Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Rizespor - Göztepe

Fenerbahçe - Alanyaspor

Kayserispor - Beşiktaş

Samsunspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Kocaelispor

Gaziantep - Galatasaray

Antalyaspor - Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları:

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

11: hafta Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta Trabzonspor - Galatasaray

2025 – 2026 SEZONU KISITLARI

Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımızın bulunduğu ilk 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.

Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.

İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek.

İstanbul dengesinden dolayı Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimiz, sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğerinin deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.