Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla icra edildi.
1. HAFTA
Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Rizespor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Samsunspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Kocaelispor
Gaziantep - Galatasaray
Antalyaspor - Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları:
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
11: hafta Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta Trabzonspor - Galatasaray
2025 – 2026 SEZONU KISITLARI
Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımızın bulunduğu ilk 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.
Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.
İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek.
İstanbul dengesinden dolayı Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimiz, sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğerinin deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.