Kariyerinin son iki sezonunu Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de geçiren Merih Demiral 6 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Süper Lig'de sadece Alanyaspor forması giyen milli futbolcunun yeni adresi belli oldu. Merih Demiral yaz aylarında sürpriz imzayı atacak.

FENERBAHÇE'DE MERİH DEMİRAL SESLERİ

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde stoper transferi için liste başında Merih Demiral bulunuyor. Sezon sonunda Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler bölgeyi Merih Demiral ile güçlendirmeyi hedefliyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe, kulübü Al Ahli ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral için yaz aylarında resmi girişimde bulunacak. Sarı lacivertlilerin cüzi bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi amaçladığı öğrenildi. Merih Demiral'ın Fenerbahçe'de forma giymek istemesinin sarı lacivertlilerin işini kolaylaştırabileceği aktarıldı.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Al Ahli formasıyla 34 maçta forma giyen Merih Demiral 2908 dakika sahada kaldı ve 1 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi