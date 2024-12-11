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  • Süper Lig'de yılın imzası! Ahmed Kutucu 3 yıllığına “tamam” dedi: Transfer hayırlı olsun
Spor

Süper Lig'de yılın imzası! Ahmed Kutucu 3 yıllığına “tamam” dedi: Transfer hayırlı olsun

Ahmed Kutucu, için çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da gösterdiği performansla takdir toplayan milli futbolcu, Süper Lig devine imzayı atmaya hazırlanıyor. İşte Ahmed Kutucu transfer haberinin ayrıntıları…

11 Aralık 2024 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın imzası! Ahmed Kutucu 3 yıllığına “tamam” dedi: Transfer hayırlı olsun
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Geçen sezon Başakşehir'den Eyüpspor'un yolunu tutan Ahmed Kutucu, futboluyla göz doldurmaya devam ediyor. Takımının 1. Lig'den, Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan Ahmed, geçen yıl 1. Lig'de 22 maça çıkarken 14 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezonda gollerine kaldığı yerden devam eden başarılı kanat oyuncusu, Süper Lig devlerinin radarına girdi. Bu kapsamda İstanbul ekibi işi bitirmeye yaklaşırken Ahmed de ocak ayında yeni takımına katılmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ AHMED KUTUCU'YU İSTİYOR

Beşiktaş, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Ocak ayında takıma takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin, milli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Ahmed ile 3 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde işi resmiyete dökmek istiyor.

SEZON KARNESİ

Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla 14 resmi maça çıktı. Milli oyuncu bu maçlarda 6 gol atarken 5 de gol pası verdi.

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