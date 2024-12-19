Joao Felix yaz aylarında 50 milyon euro bedelle Atletico Madrid'den ayrılarak daha önce kiralık olarak forma giydiği Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Bu sezon ciddi bir yapılanmaya giden Londra ekibinde yeni takımın önemli bir parçası olması beklenen yıldız forvet performansıyla hayal kırıklığı oluşturdu. İngiliz basını, başkent ekibinin Joao Felix ile yollarını ayırmaya hazırlandığını öne sürdü.

JOAO FELİX CHELSEA'YE VEDA EDİYOR

Chelsea, Premier Lig'de zirve yarışını sürdürürken bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda takımda süre bulmakta zorlanan Joao Felix gözden düşen ilk isim oldu. İngiliz basını, Portekizli futbolcunun ara transfer döneminde kiralık ya da bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

SÜPER LİG DEVLERİYLE ANILIYOR

Joao Felix ismi yaz aylarında da Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıklıkla anılmıştı. İki Süper Lig devinin de 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Ligde ve Avrupa'da yoluna devam etmesi beklenen iki takımın da Joao Felix için devre arasında Chelsea ile görüşmesi bekleniyor.

ESKİ KULÜBÜ PUSUDA

Öte yandan dış basındaki haberlerde Joao Felix için eski kulübü Benfica'nın nabız yokladığı aktarıldı. Yıldız futbolcuyu 2019 yılında 127 milyon euro karşılığında elden çıkaran Portekiz devi eski oyuncusunu cüzi bir miktarla yeniden takıma katmanın hesaplarını yapıyor.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea ile bu sezon 15 maçta 751 dakika sahada kalan Joao Felix 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi