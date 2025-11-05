Cenk Tosun 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinden sonra herkesi şaşırtan bir kararla Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Sarı lacivertli forma altında kısıtlı süreler bulan ve bekleneni veremeyen milli golcü geçtiğimiz haftalarda kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Cenk Tosun için devre arasında ayrılık ihtimali oldukça güçleşti.

CENK TOSUN İÇİN VEDA ZAMANI

Cenk Tosun ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya oldukça yakın. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki santrforun devre arasında bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor. Cenk Tosun için Süper Lig'den birçok takımın girişimde bulunmaya hazır olduğu öğrenildi.

Eyüpspor ve Kocaelispor'un yanı sıra Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nin de Cenk Tosun ile ocak ayında görüşme gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde adı yurt dışından birkaç kulüp ile de anılan tecrübeli forvetin kararını Türkiye'de kalmaktan yana kullanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 29 MAÇ

Cenk Tosun sarı lacivertli formayla 1,5 sezonda 29 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 415 dakika sahada kalan Tosun, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.