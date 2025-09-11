Fenerbahçe'de bileti kesilen isimlerden Emre Mor'un yeni adresi merakla bekleniyordu. Süper Lig ve alt ligler de dahil olmak üzere Avrupa'dan talipleri olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu geleceği ile ilgili nihai kararını verdi. Emre Mor kariyerini Türkiye'de sürdürecek.

EMRE MOR SÜPER LİG'DE KALIYOR

Süper Lig'den birçok takım ile adı geçen Emre Mor için son talip Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibinin milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Ligde forma giymeye devam etmeye sıcak bakan Emre Mor'un da Gençlerbirliği'nden gelen teklife olumlu baktığı aktarıldı.

Daha önce adı eski takımı Fatih Karagümrük ile birlikte Kocaelispor, Trabzonspor ve 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile de geçen Emre Mor'un transfer penceresi kapanmadan önce Gençlerbirliği ile resmi imzayı atması bekleniyor.

Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Emre Mor, Gençlerbirliği ile birlikte Türkiye'deki 5'inci farklı takımında boy gösterecek.

EYÜPSPOR RAKAMLARI

Eyüpspor formasıyla 22 maçta forma giyen Emre Mor 2 gol ve 4 asist ile oynadı.