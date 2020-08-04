04 Ağustos 2020 Salı 12:02 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 12:02

Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü. Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine geldi.

SERGEN YALÇIN, OZAN TUFAN’IN TRANSFERİNİ İSTEDİ

Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda geçen yıl Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan’ın alınmasını istedi.

“BÜYÜK KATKI YAPAR”

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan’ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, FENERBAHÇE’YLE TEMASA GEÇTİ

Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın’ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçti. Siyah-Beyazlılar, Ozan Tufan’a talip olduklarını bildirip "Eğer onay verirseniz oyuncuyla görüşüp fikrini almak istiyoruz" dediler.

FENERBAHÇE’DEN ADEM LJAJIC TAKASI TEKLİFİ

Fenerbahçe yönetiminde ise bu talebe karşılık Ozan Tufan’ı siyah beyazlı takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic ile takas edilmesi fikri ortaya atıldı.

ÇEBİ VE KOÇ PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEK

İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışmaları transferin gerçekleşme şansını yükseltirken, bu konudaki son sözü, önümüzdeki perşembe günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç söyleyecek.

Futbol çevreleri şimdi merakla Çebi-Koç zirvesinde karara bağlanacak olan ‘Ozan ile Ljajic takas edilecek mi?’ sorusunun cevabını bekliyor.

Hürriyet