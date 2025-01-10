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Spor

Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Bordo-mavili ekip ise 28 yaşındaki eldivenin bonservisini belirledi. İşte Uğurcan Çakır haberinin detayları...

Emre Sarı10 Ocak 2025 Cuma 21:10 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Avrupa'dan da talipleri olan Uğurcan için, Süper Lig'de kalabilir. 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bonservis beklentisinin ise 7 milyon euro civarı olduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TAKASLA TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray önümüzdeki sezon için Uğurcan Çakır'ı istiyor. Fernando Muslera'nın sezon sonu takımdan ayrılması beklenirken, sarı kırmızılı takım Uruguaylı kalecinin sonrası oluşacak boşluğu milli eldiven ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray yönetimi transferi takasla bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin Kerem Demirbay ve bir miktar para karşılığında transferi bitirmek istediği ve görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı öğrenildi. Uğurcan da bu transfere sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplamda 269 resmi maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 319 gol görürken, 81 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan ayrıca 29 kez de milli takımın formasını terletti.

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