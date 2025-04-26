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Spor

Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için transfer iddiaları gündeme geldi. Milli file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Bordo-mavili ekip ise bu konuda kararını verdi. İşte Uğurcan Çakır haberinin detayları...

Emre Sarı26 Nisan 2025 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın takası! Takımın yeni kalecisi Uğurcan Çakır
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız file bekçisi yakın zamanda takımından ayrılabilir. Avrupa'dan da talipleri olan Uğurcan için, Süper Lig'de kalabilir. 28 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'un bonservis beklentisinin ise 7 milyon euro civarı olduğu gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY SEZON SONU TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray önümüzdeki sezon için Uğurcan Çakır'ı istiyor. Fernando Muslera'nın sezon sonu takımdan ayrılması beklenirken, sarı kırmızılı takım Uruguaylı kalecinin sonrası oluşacak boşluğu milli eldiven ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray yönetimi transferi sezon sonu için düşünüyor. Ancak girişimler şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekibin takas ve bir miktar para karşılığında transferi bitirmek istediği öğrenildi. Uğurcan da bu transfere sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla toplamda 290 resmi maça çıktı. Tecrübeli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 345 gol görürken, 87 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan ayrıca 31 kez de milli takımın formasını terletti.

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