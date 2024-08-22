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  • Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Adrien Rabiot'un uçağı sonunda iniyor
Spor

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Adrien Rabiot'un uçağı sonunda iniyor

Juventus'la sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot, ses getirecek bir imzaya hazırlanıyor. Süper Lig devleri, Fransız yıldız için devreye girdi. İşte Adrien Rabiot transferinin detayları...

22 Ağustos 2024 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Adrien Rabiot'un uçağı sonunda iniyor
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Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir maceraya atılmaya hazırlanan Adrien Rabiot, beklediği teklifleri bulamadı. Fransız oyuncuyla ilgilenen Avrupa ekipleri, yıldız futbolcunun taleplerini fazla buldu. Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, tecrübeli orta saha için harekete geçti.

SÜPER LİG'DE ADRIEN RABIOT YARIŞI!

Orta sahasına nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Adrien Rabiot için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip, yıldız oyuncuyla görüşürek teklifini iletti. Fransız futbolcunun ise 5 büyük ligden gelen tekliflere öncelik verdiğini fakat beklediği teklif gelmediği takdirde Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Jose Mourinho'nun bu transferde büyük bir rol oynadığı ve önümüzdeki hafta durumun netleşeceği aktarıldı.

MAAŞI CEP YAKIYOR

29 yaşındaki orta sahanın senelik net 7.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fransız oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro kazanması bekleniyor. Fenerbahçe ise birkaç oyuncusuyla yollarını ayırması halinde bu talebe sıcak bakıyor.

35 MİLYONLUK ORTA SAHA

Yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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