Villarreal'deki üst düzey performansının ardından 2024 yaz transfer döneminde 32 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e imza atan Alexander Sörloth takımıyla ilk sezonunu geçiriyor. Julian Alvarez ve Antoine Griezmann'ın da bulunduğu hücum hattında hamle oyuncusu olarak görev yapan Norveçli futbolcu için yeni iddia İspanya basınından geldi.

Atletico Madrid'in yeni bir golcü transferi için düğmeye bastığı ve Alexander Sörloth ile yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

ALEXANDER SÖRLOTH YERİNE DARWİN NUNEZ

Atletico Madrid yaz ayları için çarpıcı bir transfer harekatına hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberde; Başkent ekibinin, Liverpool forması giyen Darwin Nunez'i 35 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katacağını aktardı.

Bu gelişmenin ardından kırmızı beyazlı ekibin Alexander Sörloth ile yollarını ayıracağı ve oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

GALATASARAY İHTİMALİ

Bu sezon emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar sürerken Alexander Sörloth ismi gündeme geldi. Sarı kırmızılıların, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Victor Osimhen'in boşluğunu Alexander Sörloth ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

39 MAÇTA 17 GOL KATKISI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 39 maçta forma giyen Alexander Sörloth takımı adına 15 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörtloh'un güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi