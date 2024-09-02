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Spor

Süper Lig'de yılın transferi! Galatasaray, Osimhen'de mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Victor Osimnhen'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Nijeryalı oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

2 Eylül 2024 Pazartesi 18:13 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi! Galatasaray, Osimhen'de mutlu sona ulaştı
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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen için kiralama teklifinde bulundu.

İTALYAN BASINI DUYURDU: GALATASARAY'DA

İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Oyuncu kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

Galatasaray, önümüzdeki saatlerde transfere son noktayı koymaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızıların Osimhen transferinde opsiyon olmayacak.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

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