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Spor

Süper Lig'de yılın transferi! Hakim Ziyech şampiyonluk için geliyor

İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen başarılı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'in talipleri artmaya devam ediyor. 30 yaşındaki Faslı futbolcu Hakim Ziyech için Süper Lig devi resmen harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Temmuz 2023 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi! Hakim Ziyech şampiyonluk için geliyor
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2020 yılında Hollanda ekibi Ajax'tan İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer olan Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech için transferde hareketli günler yaşanıyor. Bu sezon Premier Lig ekibi Chelsea'de süre bulmakta zorlanan yetenekli futbolcu Hakim Ziyech için Süper Lig devi harekete geçti.

ASLAN'DAN HAKIM ZIYECH HAMLESİ

İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta oldukça zorlanan ancak sahada olduğunda ise iyi performans gösteren başarılı futbolcu Hakim Ziyech için Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların başarılı yöneticisi Erden Timur, Londra ekibi ile bayram öncesi görüşme gerçekleştirdi.

KİRALIK OLARAK OYNAYACAK

Transferi kısa sürede bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun menajerine gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedeflerinden bahsetti. Galatasaray, Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kadrosuna katmak istiyor.

Ayrıca Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olacakken sağlık kontrollerinde sorun yaşayan Hakim Ziyech için ince eleyip sık dokuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz ekibi Chelsea'de tüm kulvarlarda 24 resmi maça çıkan Faslı futbolcu Hakim Ziyech bunların sadece 9'unda ilk 11'de sahaya çıktı. 928 dakika oyunda kalan oyuncu 3 asist ile skora katkı sağladı.

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