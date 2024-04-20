Süper Lig'de yılın transferi Mert Hakan Yandaş! Fenerbahçe'den sürpriz karar

Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan için karar aşamasına geçti.

Sarı lacivertliler, tecrübeli orta sahanın ligin son düzlüğündeki performansına göre karar alacak. Yaşadığı talihsiz sakatlıklardan kurtulamayan Mert Hakan, verilen fırsatları iyi değerlendirdi. Fakat sakatlık konusu yönetimin canını sıkıyor. Mert Hakan Yandaş'ın ligin son dönemindeki performansı önemli ölçüde değerlendirilecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşamaması durumunda fatura kesilecek isimlerden birisi de Mert Hakan olacak.

SÜPER LİG EKİPLERİ TAKİPTE

Süper Lig takımları, Mert Hakan Yandaş'ın durumunu yakından takip ediyor. Süper Lig ekipleri, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda, Mert Hakan ile resmi temas kuracak.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe ile 85 maçta forma giyen 29 yaşındaki orta saha 6 gol 14 asistlik performas sergiledi.

Star Gazetesi