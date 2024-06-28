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  • Süper Lig'de yılın transferi Sergio Ramos! Havalimanı dolup taşacak
Spor

Süper Lig'de yılın transferi Sergio Ramos! Havalimanı dolup taşacak

Sevilla ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, yeni bir maceraya atılıyor. Süper Lig ekibi, Sergio Ramos için devreye girdi. Detaylar haberimizde...

28 Haziran 2024 Cuma 20:58 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi Sergio Ramos! Havalimanı dolup taşacak
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La Liga ekiplerinden Sevilla ile sözleşmesi sona eren Sergio Ramos kendisine yeni bir kulüp arıyor. Birçok dev ekip, yıldız stoper için devreye girdi. Deneyimli savunmacının transferindeki sürpriz gelişmeyi İspanyollar duyurdu.

SERGIO RAMOS LİSTEDE!

İspanyol basının iddisına göre; Jose Mourinho'nun transfer listesine Sergio Ramos'u yazdı. Sarı lacivertli ekibin, İspanyol stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Öte yandan, MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız savunmacı için devrede olduğu öne sürüldü. Ramos'un ise Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin öne çıktığı belirtiliyor.

37 MAÇA ÇIKTI!

38 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maçta forma giydi. İspanyol savunmacı bu maçlarda 7 kez ağları havalandırdı ve 1 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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