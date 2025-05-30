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Spor

Süper Lig'de yılın transferi! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır

Altay Bayındır için sonunda beklenen gerçekleşiyor. Fenerbahçe'den, Manchester United'ın yolunu tutan milli file bekçisi, takımda Onana'nın gerisinde kalırken İngiliz ekibinde de Altay için karar verildi. Bu kapsamda 27 yaşındaki eldiven, İstanbul devine geliyor. İşte Altay Bayındır haberinin detayları…

Star Gazetesi30 Mayıs 2025 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Süper Lig'de yılın transferi! Takımın yeni kalecisi Altay Bayındır
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Altay Bayındır için nihayet beklenen haber geldi. Amorim'in Onana tercihi sebebiyle Manchester United'da umduğunu bulamayan 27 yaşındaki file bekçisi dümeni yeniden Süper Lig'e kırdı.

Böylece yılın transferi de gerçekleşiyor. İşte o takım...

ALTAY BAYINDIR BOMBASI

Altay Bayındır, Manchester United ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

2023 yılında Fenerbahçe'den İngiliz ekibinin yolunu tutan 27 yaşındaki milli kaleci, yeniden İstanbul'a gelebilir.

Buna göre Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Altay Bayındır ile yakından ilgileniyor.

36 yaşındaki Mert Günok'un yanına kaleci arayan siyah beyazlılarda ilk hedefin Altay Bayındır olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Altay Bayındır için 3 milyon euro önerdiği İngiliz ekibinin ise 6 milyon euro istediği aktarıldı.

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Altay Bayındır için Solskjaer'in de transfere onay verdiği ifade edildi.

Beşiktaş, milli eldiveni bonservisiyle birlikte kadroya katmak isterken, bunun mümkün olmaması durumunda ise siyah beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama talebinin devreye gireceği belirtildi.

SEZON KARNESİ

Altay Bayındır bu sezon Manchester United formasıyla toplamda 10 maçta görev aldı.

27 yaşında file bekçisi bu karşılaşmalarda 18 gole engel olamazken, 3 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

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