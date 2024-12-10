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Spor

Süper Lig'de yüzyılın transfer çalımı! Paul Onuachu resmen geri dönüyor! İstanbul devi işi bitirdi

Paul Onuachu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen ve takımda istediği süreleri alamayan Nijeryalı golcü, İngiltere macerasını temelli kapatmaya çok yakın. İşte Paul Onuachu transfer haberinin detayları…

10 Aralık 2024 Salı 07:47 - Güncelleme:
Süper Lig'de yüzyılın transfer çalımı! Paul Onuachu resmen geri dönüyor! İstanbul devi işi bitirdi
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Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, 1 sezonda lige resmen damga vurdu. Bordo mavili ekip ile toplamda 25 resmi maça çıkan Nijeryalı santrafor, 17 kez fileleri havalandırmıştı.

Sezon sonunda anlaşması biten ve İngiltere'ye dönen Onuachu, bu kez ayrılmayı kafasına koydu. Takımın teknik direktörü Russell Martin ile yıldızı barışmayan Nijeryalı golcü, kararını resmen verdi.

TRABZONSPOR ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Paul Onuachu için Trabzonspor, takibini sürdürüyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak için sezon başından beri kulübüyle temas halinde olan Fırtına, henüz nihai bir sonuca ulaşamadı.

Bordo mavili ekip Paul Onuachu için ısrarını sürdürürken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Paul Onuachu'nun talipleri giderek artarken Beşiktaş'tan beklenmedik bir hamle geldi. Buna göre İstanbul ekibi, oyuncuya ocak ayında imza attırmak için harekete geçti.

Paul Onuachu'nun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken siyah beyazlı kulübün Nijeryalıya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü. Tarafların anlaşması halinde Paul Onuachu, ara transfer döneminde Beşiktaş'a imzayı atabilir.

SEZON KARNESİ

Paul Onuachu, bu sezon Southampton formasıyla 7 maça çıkarken sadece 134 dakika süre alabildi. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda skor katkısı üretemedi.

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