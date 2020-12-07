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Spor

Süper Lig'de zirve karıştı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 11. hafta pazartesi (bugün) günü oynanacak Trabzonspor-Sivasspor maçıyla tamamlanacak. 11. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu şu şekilde...

07 Aralık 2020 Pazartesi 01:04 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 01:09
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Süper Lig puan durumu 11. haftada oynanan Denizlispor-Fenerbahçe maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Süper Lig 11. hafta  maç sonuçları ve oluşan puan durumu...

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe 1-1 Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

13.30 Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray 3-0 Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-0 MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

19.00 Yukatel Denizlispor 0-2 Fenerbahçe: Ali Palabıyık

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU:

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