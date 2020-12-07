Süper Lig'de zirve karıştı! İşte puan durumu

Süper Lig puan durumu 11. haftada oynanan Denizlispor-Fenerbahçe maçı sonrası zirve ve alt sıralar iyice karıştı. İşte, Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu...
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe 1-1 Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
13.30 Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray 3-0 Atakaş Hatayspor: Erkan Özdamar
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Fraport TAV Antalyaspor 1-0 MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
19.00 Yukatel Denizlispor 0-2 Fenerbahçe: Ali Palabıyık
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU: