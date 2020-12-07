Süper Lig'de zirve karıştı! İşte puan durumu ve 12. haftanın programı

AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:00 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:00

Ligde 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek 23 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Akdeniz temsilcisi, averajla liderlik koltuğunu korudu.

Zirvenin yakın takipçileri Galatasaray ile Fenerbahçe, haftayı üçer puanla kapattı ve 23'er puana ulaştı. Bir maçı eksik olan Beşiktaş da haftayı kayıpsız geçerek 19 puanla zirve yarışını devam ettirdi.

SONUÇLAR



Ligin 11. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0

Göztepe-Hes Kablo Kayserispor: 1-1

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 3-0

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

PUAN DURUMU



Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 7 2 1 20 5 15 23 2.GALATASARAY 11 7 2 2 19 7 12 23 3.FENERBAHÇE 11 7 2 2 22 13 9 23 4.BEŞİKTAŞ 10 6 1 3 20 17 3 19 5.FATİH KARAGÜMRÜK 11 4 5 2 19 12 7 17 6.GÖZTEPE 10 3 6 1 16 10 6 15 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 4 3 3 12 7 5 15 8.GAZİANTEP FK 10 3 6 1 15 13 2 15 9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 4 3 4 17 16 1 15 10.KASIMPAŞA 11 4 3 4 13 13 0 15 11.YENİ MALATYASPOR 10 3 4 3 11 13 -2 13 12.TRABZONSPOR 11 3 4 4 13 16 -3 13 13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13 14.ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 3 4 13 16 -3 12 15.ATAKAŞ HATAYSPOR 8 3 3 2 7 12 -5 12 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 2 4 4 9 12 -3 10 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 2 3 5 11 17 -6 9 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 10 2 3 5 6 12 -6 9 19.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 8 17 -9 8 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 10 1 3 6 8 18 -10 6 21.MKE ANKARAGÜCÜ 9 0 2 7 7 16 -9 2

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Ligin 12. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

11 ARALIK CUMA:



19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

12 ARALIK CUMARTESİ:



13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)

13 ARALIK PAZAR:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)